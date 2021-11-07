Кайли Дженнер прокомментировала трагедию, которая случилась на концерте Трэвиса Скотта

Во время выступления рэпера случилась давка, из-за которой погибли люди.

Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, любимая Трэвиса Скотта прокомментировала гибель восьми человек во время концерта рэпера на фестивале в США.

В сторис на своей странице в Instagram знаменитость говорит, что они "опустошены" из-за произошедшего. Впрочем, Кайли уверяет, что они не знали о смертельных исходах. Если бы об этом узнали сразу, то шоу прекратили.

"Мы с Трэвисом сломаны и опустошены. Я буду молиться за всех, кто погиб, был ранен или каким-то образом пострадал в результате вчерашних событий. Я хочу прояснить, что мы не знали ни о каких смертельных случаях, пока не появились новости после шоу. Ни в каком мире не было бы продолжения съемок или выступлений", – сообщила Кайли.

Кайли Дженнер прокомментировала трагическое выступление Тревиса Скотта / instagram.com/kyliejenner

Также знаменитость выразила соболезнования семьям всех погибших и пострадавших.

Напомним, в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером в пятницу, 5 ноября, погибли восемь человек от 14 до 27 лет. Двое погибших были несовершеннолетними. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

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