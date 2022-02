Кайли Дженнер рассекретила необычное имя сына

Миллиардерша родила второго ребенка 10 дней назад.

Самая молодая из знаменитых сестер Кардашян-Дженнер Кайли, 2 февраля во второй раз ставшая мамой, рассекретила редкое имя малыша.

Звезда реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians подтвердила, что у нее и ее бойфренда, американского рэпера Трэвиса Скотта родился сын. Его влюбленные назвали Вульфом, что означает "волк". Об этом 24-летняя миллиардерша сообщила в своем Instagram. Она запостила лаконичную сторис, где только написала Вульф Вебстер.

instagram.com/kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают общую дочь Сторми. Девочка родилась 1 февраля в 2018 году. Пара не состоит в браке.

Читайте также: