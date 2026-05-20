Кайли Миноуг откровенно поделилась деталями борьбы с раком: лечение, операция и новый этап жизни

Кайли Миноуг / © instagram.com/kylieminogue

Австралийская певица Кайли Миноуг снова оказалась в центре внимания из-за истории своей борьбы с раком и сделала откровенные признания в новом документальном проекте Netflix, где она вспоминает один из самых тяжелых периодов своей жизни — от шока после диагноза до возвращения на сцену.

Болезнь 2005 года стала для артистки полной неожиданностью. Мир, который выстраивался годами, резко изменился. Привычный ритм работы остановился. Планирование карьеры потеряло смысл. Вместо сцены появились больницы и длительное лечение. Этот опыт стал переломным и оставил глубокий след в ее восприятии жизни.

«Ты пытаешься понять то, о чем раньше никогда не задумывался. Это насыщенный курс. Это очень глубоко и всесторонне, и во многом это остается со мной до сих пор», — пояснила она BBC London.

Лечение оказалось изнурительным и длительным. Операция и химиотерапия заставили певицу поставить карьеру на паузу. Рядом остались самые близкие люди, которые поддерживали ее ежедневно. Особенно важным стало присутствие сестры Данни, которая помогала держаться в самые сложные моменты.

Возвращение к жизни после лечения происходило постепенно. После получения медицинского подтверждения о ремиссии Кайли вновь вышла в творческое пространство. В 2007 году она выпустила альбом и вернулась к концертной деятельности, закрепив за собой статус одной из самых стойких звезд попсцены.

