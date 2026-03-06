Кажанна после скандального разрыва с лейблом Jerry Heil нашла новую команду и заключила контракт

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

После громкого скандала с предыдущим лейблом украинская певица Кажанна, настоящее имя которой Анна Макиенко, сообщила о новом этапе в своей карьере. Исполнительница присоединилась к другой украинской продюсерской компании «Pomitni» и уже заключила с ней контракт.

О пополнении в команде рассказали на странице лейбла в Instagram. По словам самой артистки, перед тем как принять решение, она рассматривала предложения от разных компаний, однако в итоге остановилась именно на этой.

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

«Почувствовала, что именно с командой Pomitni мы на одном вайбе», — поделилась певица.

Новость о подписании соглашения появилась вскоре после конфликта, который сопровождал завершение сотрудничества с лейблом «Nova Music». Его совладелицей является украинская артистка Jerry Heil, а сама компания была создана в 2023 году.

В начале февраля стороны объявили о прекращении сотрудничества. Перед этим Кажанна публично заявляла о проблемах, с которыми, по ее словам, столкнулась во время работы. Певица говорила о моральном давлении, лицемерии в музыкальной индустрии и намекала, что условия контракта были слишком жесткими. Также она отмечала, что несмотря на популярность ее песен и высокие показатели прослушиваний на стриминговых сервисах, ее финансовое положение оставалось сложным.

Кажанна

В ответ в «Nova Music» отвергли эти обвинения. В компании подчеркнули, что не ограничивали артистку в творчестве и поддерживали ее развитие. Кроме того, команда объяснила финансовые условия сотрудничества: по их словам, исполнительница получала 30% дохода, тогда как сам проект, по утверждению лейбла, еще не вышел на самоокупаемость.

Напомним, в конце концов стороны решили разорвать сотрудничество. Кажанна рассекретила, удалось ли сохранить все юридические права на собственный сценический бренд и ранее выпущенные композиции.