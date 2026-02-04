Кажанна после скандального разрыва сотрудничества с лейблом Jerry Heil отменила половину своих концертов

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Реклама

Известная украинская певица Кажанна после скандального разрыва сотрудничества с лейблом артистки Jerry Heil отменила половину своих концертов.

У исполнительницы в феврале состоится тур. Артистка должна была бы выступить в семи городах Украины - Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Одессе, Днепре и Полтаве. За концертный тур отвечал лейбл Nova Music, подопечной которого ранее была Кажанна. Однако после разрыва сотрудничества выступления легли на плечи артистки.

Сама же Кажанна объявила в Instagram, что половину концертов пришлось отменить, а именно в Одессе, Полтаве и Днепре. Артистка призналась, что такое решение пришлось принять по техническим причинам. Однако в сторис исполнительница раскрыла больше деталей. Концерты пришлось отменить, поскольку продажи билетов были не самыми лучшими.

Реклама

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

"По техническим причинам нам пришлось отменить концерты в Одессе, Днепре и Полтаве. Было сложно принять это решение, но оно необходимо", - пояснила артистка.

Расторжение сотрудничества Кажанны с лейблом Nova Music - что известно

В начале февраля Кажанна и лейбл Nova Music, совладелицей которого является Jerry Heil, разорвали сотрудничество. Произошло это на фоне скандала. Так, Кажанна выдала ряд заявлений, в которых заговорила о лицемерии в музыкальной индустрии и моральном давлении со стороны лейбла.

Также артистка намекала на кабальные условия контракта. Кажанна жаловалась, что, несмотря на популярность и высокие цифры прослушиваний на стриминговых платформах, она страдает от финансовых трудностей.

Реклама

Кажанна и Jerry Heil

Nova Music тоже прокомментировал скандал. Лейбл отвергал все обвинения. Команда заверила, что не давила на Кажанну, позволяла проявляться творчески и шла ей на встречу. Также лейбл раскрыл и финансовую сторону их договоренностей, согласно которым подопечная получала 30% от своего дохода. В Nova Music добавили, что это при том, что проект Кажанна еще не окупил себя.

В конце концов, они договорились прекратить сотрудничество. При этом Кажанна получила все юридические права на свой бренд и песни.