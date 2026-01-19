Кажанна упрекнула лейбл Jerry Heil во лжи и раскрыла, почему ушла от них: "Не было ни копейки"

Кажанна и Jerry Heil

Известная украинская певица Кажанна раскрыла истинную причину своего скандального разрыва сотрудничества с лейблом NOVA MUSIC, владелицей которого является артистка Jerry Heil и ее бизнес-партнер.

Как известно, на днях немалый резонанс вызвало публичное заявление Кажанны о «рабском контракте» с лейблом и моральном давлении. В ответ от лейбла она получила исчерпывающее заявление, где утверждалось, что их подопечная отказалась делить прибыль по модели 50 на 50. В то же время сообщалось, что лейбл якобы за свой счет способствовал развитию творчества Кажанны.

На этот раз певица в Instagram вышла на связь с подробностями. Она заявила, что ее действительно серьезно беспокоила финансовая составляющая контракта. Впрочем, заявления лейбла о том, что они «во время встречи в декабре показали финансовые отчеты» Кажанна опровергает: «Вся отчетность у лейбла. Они обещают ее показать, но пока этого не произошло».

Кажанна, Jerry Heil, Тарас Себестянович / © instagram.com/kazhanna_

При этом певица уверяет, что ее творчество уже окупилось, хотя лейбл говорит, что «по состоянию на сегодня проект еще не вышел в финансовый плюс». Кажанна объяснила, что за время сотрудничества часть работы делала для себя сама или с помощью знакомых.

«Почему тогда я делаю выводы, что вложения лейбла, которые я должна была отбить по контракту, окупились и я могу уйти? Потому что я знаю точные цены за саундпродакшн (саундов выбирала я), а также знаю, сколько платили мне — значит посчитать 70% легко. К слову, откуда я вообще знаю, что это было 30%, а не например 10%? Я не видела цифр. Да, были расходы кроме музыки, но с обеих сторон и добровольно. И я очень упрощала процесс. Я очень много работы выполнила сама или коллаборируясь», — написала звезда.

Звезда подытожила, что ее «процент работы не соответствовал проценту зарплаты». И добавила, что время от времени коммуникация с лейблом отсутствовала из-за частой занятости Jerry Heil. Поэтому теперь она хочет разорвать сотрудничество «по-честному, взаимно договоренно».

Кажанна и Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

«Мне помогали снимать рекламу друзья. Видео на песню „Жалі“ было снято на улице — как могла, потому что в то время команда была на „Евровидении“, и почти не на связи. Или в туре. Или еще где-то. Я две недели напоминала о зарплате, часто, у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу — меня попросили удалить, потому что это „влияет на репутацию лейбла“. Мне предложили два варианта: взять у них в долг, или „подождать пока раскрутишься“. Я инициировала разговоры. Но, к сожалению», — добавила исполнительница.

В свою очередь Jerry Heil оставила свой ответ под таким постом Кажанны. Продюсер отметила, что ее контакт с подопечной оборвался, поэтому она вынужденно это выносит в публичную плоскость. В комментарии она подчеркнула, что лейбл всегда шел артистке навстречу, авансировал выплаты и выполнял большой объем работы — от запуска YouTube до концертной деятельности.

«Ты знаешь, что бывают технические задержки выплат и при этом лейбл всегда авансировал тебя, когда ты просила. Ты безусловно успех запустила к лейблу, однако ты знаешь, что лейбл создал тебе Ютуб, настроил и запустил, занимался концертами, на шоу ты сама отказалась ходить, от SMM-услуг ты сама отказалась тоже. Друзья, которые это читают, такой объем „тихой работы“ выполняется командой — это трудно понять постороннему человеку, даже если это не понимают часто артисты. Ты знаешь, что доходы с песен — это не те цифры, которые люди себе представляют, и продолжаешь акцентировать на минусе на карте. Хотя лейбл опять же всегда авансировал тебя. И главное: ты знаешь, что лейбл тебе отдает абсолютно все, потому что это невыносимо, однако продолжаешь зачем-то все это писать», — написала Jerry Heil.

Пост Кажанны — комментарий Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна и Джерри Хейл — что известно о скандале с Nova Music

Публичное обострение конфликта между Кажанной и Jerry Heil началось после пародийного видео, которое певица опубликовала в соцсетях. В ролике она иронично обыграла религиозную тематику конкурсной песни Jerry Heil Catharticus (Prayer), использовав мотивы собственного хита boy. Видео вызвало волну критики со стороны фанатов Jerry Heil, после чего Кажанна опубликовала и впоследствии удалила ряд постов в Threads с заявлениями о лицемерии в музыкальной индустрии и моральном давлении со стороны лейбла Nova Music.

Сторис Кажанны / © instagram.com/kazhanna_

На фоне как хейта, так и слов поддержки артистка сделала публичное заявление, в котором сообщила о намерении прекратить музыкальную деятельность, назвала контракт с лейблом «рабским» и заявила о финансовых трудностях, несмотря на популярность. Она подчеркнула, что ее цель — не атака на Jerry Heil перед нацотбором, а попытка изменить устаревшие подходы в украинском шоу-бизнесе.

В ответ Jerry Heil отвергла обвинения, заявив, что лейбл не ограничивал творческую свободу Кажанны, а все авторские права принадлежат самой артистке. После обмена публичными заявлениями Nova Music объявил о досрочном прекращении сотрудничества, раскрыв условия контракта и отметив, что проект не был прибыльным. В то же время лейбл сообщил о намерении в дальнейшем урегулировать конфликт в юридической плоскости.