KAZKA очаровала премьерой новой песни с обладателем Emmy, в которой спела о любви к себе

Группа KAZKA представила новую чарующую композицию в сотрудничестве с обладателем престижной премии Emmy, скрипачом Дэмиеном Эскобаром.

Фронтвумен коллектива Александра Зарицкая рассказала, что в новом треке, который получил название "Солодкі", она спела о чувствах к себе и любимым. В песне певица хотела передать энергию и объяснить, как полюбить себя.

"Такая особенная и такая моя песня "Солодкі"! О любви к себе и чувстве к любимым. О кайфе от собственного отражения в зеркале и тепло, дающих мгновения, когда "щека к щеке". Об огонеке внутри, который разжигает каждое движение, каждый ритм и настоящее наслаждение, которое дарит любовь Я уверена, что этот пост прямо сейчас читают разочаровавшиеся люди — в себе, в отношениях, в мечтах… Я знаю это ощущение, и понимаю, как трудно с ним бороться. оно не навсегда! Ищите собственные стимулы и опоры, изучайте себя, влюбляйтесь в себя изо дня в день и любите так, как хотите, чтобы вас любил мир вокруг", — обратилась к фанатам Зарицкая.

В комментариях под треком на YouTube поклонники выразили свое восхищение премьерой от группы. Кстати, приятные слова поддержки KAZKA получила не только украинцев, но и зарубежных слушателей.

У вас волшебный голос!

Я не понимаю текст, но ваше пение меня очаровывает!

Очень хорошо! Поздравляю с премьерой!

Очаровательная песня!

Отметим, что своей музыкальной премьерой и горячим клипом также порадовала поклонников певица Анна Тринчер — она представила песню "Очі".

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