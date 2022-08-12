KAZKA примет участие в фестивале, где выступит пропутинская диджейка: "Давайте не будем бездумным стадом"

Мероприятие состоится в Будапеште с 10 по 15 августа и на нем выступит российская диджейка Нина Кравиц.

К слову, из-за пропутинской артистки, которая в 2014 году играла на шоу с картонной фигурой Путина, группа Kalush Orchestra отказалась от участия в Sea Dance Festival.

Пользователи уже успели упрекнуть Зарицкую в выступлении на одной сцене с россиянкой. Впрочем, Саша решила все же поучаствовать в фестивале и объяснила свою позицию на странице в Instagram.

Так, она подчеркнула, что, чтобы напомнить о войне в Украине, группа KAZKA станет спикером на главной сцене фестиваля в специальном сегменте "We Stand with Ukraine".

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

"Мы с гордостью представим Украину. Для нас важно донести до европейцев о том, что война продолжается, что никакие компромиссы с врагом невозможны, и почему мир в мире возможен, только если в этой войне победит Украина. Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, которые вынуждены были временно спасаться от этой кровавой войны за рубежом. Мы покажем реальные кадры того, что происходит в нашей с вами стране на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля", — написала звезда.

Зарицкая добавила, что Украина сейчас держит линию разграничения между адом и демократическими ценностями, диктаторством и демократией.

Кроме того, артистка призвала хейтеров не быть "бездумным стадом".

"Давайте изучать информацию и не быть бездумным стадом", – написала она в сторис.

Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, Alina Pash заявила, что также поедет выступать на фестиваль Sziget. Знаменитость объяснила, что сначала думала отказаться, но впоследствии взвесила все "за" и "против".

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