KAZKA спела с детьми-беженцами на скандальном фестивале Sziget и призвала осовбодить "азовцев"

Мероприятие прошло в Будапеште, и там будет выступать пропутинская диджейка – Нина Кравиц.

Украинцы просили отказаться Зарицкую выступать на фестивале из-за россиянки, но она все же согласилась. Исполнительница пообещала сделать все возможное, чтобы в очередной раз напомнить о войне в Украине.

Своего слова певица сдержала. Во время выступления KAZKA сказала мощный антивоенный лозунг и призвала освободить "азовцев".

"Война в Украине не окончена! Россия – страна-террористка! Свободу "Азову"!" – прямо со сцены воскликнула Александра.

Во время выступления исполнительницы на проекторе транслировались кадры на войны в Украине, кроме этого также все выступление исполнительницы позади нее была надпись – "Россия – страна-террористка!".

Александра Зарицкая на скандальном фестивале Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Также Александра спела и с детьми, которые бежали от войны в Венгрию. Беженцы держали в руках сине-желтые шары, а певица исполнила песню — "Плакала".

Александра Зарицкая на скандальном фестивале Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Но после своего выступления знаменитость вместе с другой украинской артисткой Алиной Паш, которая тоже участвует в Sziget, остались на фестивале. Они вместе ходили с плакатами, на которых был написан антивоенный лозунг — "Россия – страна-террористка!" и "Россияне – убийцы и военные преступники!".

Александра Зарицкая на скандальном фестивале Sziget / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, между тем Kalush Orchestra отказался выступать на другом фестивале – Sea Dance Festival. А все потому, что там участвует пропутинская диджейка – Нина Кравиц.

Читайте также: