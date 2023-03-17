KAZKA выступила в Лондоне без музыкантов, которых не выпустили из Украины из-за скандала со Щегелем

Концерт группы KAZKA в Лондоне рисковал не состояться, ведь из-за скандала с комиком Андреем Щегелем участников коллектива, Дмитрия Мазуряка и Никиту Будаша, не выпустили за границу.

Впрочем, коллективу все же удалось выйти из ситуации и порадовать поклонников своим выступлением. На помощь пришли музыканты, которые как раз находились в Лондоне. Как прошел концерт, рассказала в Instagram солистка группы Александра Зарицкая.

"У нас был только день, но мы успели встретиться с нашими детками в Посольстве Украины, посетить службу в греко-католическом храме и спеть на невероятном благотворительном концерте Sound of Ukraine. Эта атмосфера, поддержка, эмоции! Эта гордость — принадлежать к нашей большой семье украинцев. В любой точке мира. В такие моменты, мы — единое целое. Спасибо каждому, кто разделил этот день с нами", — поделилась певица.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

Впереди коллектив ждут выступления в других городах, но пока неизвестно, удастся ли Мазуряку и Будашу присоединиться к девушкам. Как поделилась Зарицкая, они надеются, что в ближайшее время удастся решить вопрос.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

"И хоть сегодня мы путешествуем неполным составом, и только ждем разрешения на выезд для моих ребят, но все же продолжаем работать! Тем временем мы уже в следующей стране, где ожидаем суперважное выступление! Продолжение следует", — поделилась Александра.

KAZKA / Фото: instagram.com/kazka.band

Напомним, что Минкульт изменил правила выезда артистов за границу после скандала с комиком Андреем Щегелем, который воспользовался разрешением ведомства для благотворительного концерта и скрылся в Турции.

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