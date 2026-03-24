Кекелия впервые прокомментировала уход из "Квартала" Сопонару и "Трио Разных": "Это смелый шаг"

Вера Кекелия, "Трио Разные" и Ирина Сопонару

Реклама

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия прокомментировала уход из юмористического проекта "Женский Квартал" Ирины Сопонару и "Трио Разных", в который входят Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина.

Артистка на проекте "Наодині з Гламуром" говорит, что девушки выбрали вкладывать свои силы и развивать собственный продукт. По словам Веры Кекелии, это смелый шаг, ведь в "Квартале" есть гораздо большее ощущение безопасности. А когда развиваешь собственный продукт, то и ответственность берешь на себя. Тем не менее, певица желает Ирине Сопонару и "Трио Разным" только успехов.

"Я очень рада за девушек, потому что они видят в этом новый для себя этап, развитие. Я всегда за развитие, чтобы мы выбирали сердцем и душой то, что нам нужно. Это смелый с их стороны шаг, я считаю. Все же "Квартал" - это большая структура, где ты чувствуешь себя безопасно. Они выбрали свой сольный, индивидуальный путь, и это круто. Ответственность за этот шаг они берут на себя. Они действительно начали очень сильно развивать свой проект, я за них могу только порадоваться", - поделилась артистка с Анной Севастьяновой.

Реклама

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera

Сама же Вера Кекелия и в дальнейшем продолжает свое участие в "Квартале". Артистка отметила, что работа в юмористическом проекте не мешает ей развивать певческую карьеру. Поэтому, она не видит оснований покидать шоу.

"У нас у вокалистов немного другая история. Это друг другу не мешает. Мы можем это делать параллельно. Поэтому я не вижу для себя оснований уйти из "Квартала". Наше сосуществование дружеское, не мешает друг другу, поэтому я остаюсь в "Квартале", - поделилась артистка.

