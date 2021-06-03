Келли Осборн впервые поделилась, как начала принимать наркотики в 13 лет

Артистка пристрастилась к запрещенным веществам в юном возрасте.

Британская певица и актриса Келли Осборн, которая похудела на 39 килограммов, откровенно рассказала, как начала употреблять наркотики.

Так, дочь знаменитого рокера Оззи Осборна не скрывала, что была зависима. В шоу Red Table Talk звезда впервые поделилась, с чего все началось.

Артистка пристрастилась к запрещенным веществам, когда ей было всего 13 лет. Тогда из-за усложненной формы тонзиллита девушку прооперировали и дали сильные обезболивающие — викодин.

"Это было все, что мне нужно. Ранее голос в моей голове твердил: "Ты толстая, уродливая, ты недостаточно хороша, ты никому не нравишься, ты этого не заслуживаешь, люди общаются с тобой только из-за твоих родителей". А потом внезапно голос замолчал, и мне показалось, что жизнь приняла меня... Потом я перешла к перкоцету, от перкоцета к героину, просто потому, что он был дешевле", — призналась Келли.

1998 / Getty Images

Впрочем, Келли поймали, когда она покупала героин и после этого родители отвезли горе-дочь в реабилитационный центр. К слову, туда она попадала затем еще дважды — в 2005-м и 2009-м годах.

Впоследствии Осборн еще больше набрала лишних кило. Чтобы справиться с комплексами, она стала злоупотреблять спиртным.

"Люди фотографировали меня, и я видела в их глазах: "Посмотрите, какая сейчас толстая Келли Осборн!". И я не могла это выносить, я пыталась этого не замечать. Я из семьи алкоголиков! И в то время никогда не ходила на работу трезвой. К обеду уже была пьяна. Я вообще ничего, совсем ничего не делала трезвой", — поделилась певица.

2004 / Getty Images

4 года назад Келли завязала со спиртным, впрочем, в апреле в этом году у нее снова случился рецидив.

"Я не горжусь этим. Я зависима, но думала, что могу пить, как нормальный человек. Оказалось, что я не могу и никогда не буду нормальной. Я выпила два стакана, а еще через день — две бутылки. Не могла остановиться. Даже не знаю, зачем я это пробовала. Это не для меня и я подумала: "Хватит, больше я этим не занимаюсь", — заявила Келли.

2021 / instagram.com/kellyosbourne

Напомним, ранее похудевшая на 39 килограммов Келли Осборн призналась, как ей это удалось. Звезда сообщила, что обращалась за помощью к пластическим хирургам.

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