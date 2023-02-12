Кендалл Дженнер оконфузилась из-за неудачного фотошопа: "Эта рука пугает!"

С моделью Кендалл Дженнер произошел неприятный инцидент после публикации фотографий по отдыху.

Знаменитость не присмотрела и опубликовала в Instagram фото, на котором заметно переусердствовала с использованием фотошопа. Кендалл добавила фотографию в минибикине на фоне морского пейзажа.

Однако на фото поклонники модели увидели не только ее упругие ягодицы, но и неестественно удлиненную кисть руки. Очевидно, Дженнер хотела что-то подтянуть и скрыть свои недостатки, но сделала еще хуже.

Кендалл Дженнер / Фото: instagram.com/kendalljenner

В комментариях под фотографией поклонники посмеялись над неудачным фотошопом звезды. Не обошлось и без шуток о том, что Кендалл – космический человек или же его похитили инопланетяне.

Эта рука меня пугает!

Вам понадобится обратиться к врачу по поводу этой руки!

Кто-то хлопнул дверью и твоя рука была между ними?

Аватары среди нас?!

Эй, а если Кендалл теперь не просто человек?

Впрочем, похоже, звезду такие комментарии не огорчили, ведь удалять неудачное фото Кендалл не стала.

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