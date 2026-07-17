Кендалл Дженнер застали в объятиях известного голливудского актёра в частном поместье в Малибу

Кендалл Дженнер / © Associated Press

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Американская модель Кендалл Дженнер и голливудский актёр Джейкоб Элорди вновь оказались в центре внимания — новые снимки папарацци лишь подогрели разговоры об их романе.

Похоже, звездная пара больше не пытается избегать лишнего внимания. Кендалл и Джейкоба заметили на территории частного поместья в Малибу. Они проводили время на просторной террасе, играли с собакой модели и не скрывали нежности друг к другу. Актер даже взял в руки камеру и устроил для возлюбленной небольшую импровизированную фотосессию. При этом присутствие фотографов его совершенно не смутило, сообщают Deuxmoi.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Для прогулки знаменитости выбрали одинаковый стиль — оба появились в светлых нарядах в стиле total white. Между тем источники, близкие к паре, утверждают, что их отношения стремительно набирают обороты. По словам инсайдеров, Дженнер уже серьезно настроена на будущее с Элорди. В последнее время они практически не расстаются, путешествуют вместе и все чаще проводят время вдвоем.

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Джейкоб Элорди / © Associated Press

Первые предположения о романе между моделью и актёром появились после фестиваля Coachella. С тех пор пару неоднократно видели вместе во время путешествий и частных встреч, однако сами знаменитости публично не комментировали свои отношения.

Напомним, недавно Ким Кардашьян поразила всех взрослым обликом своей 13-летней дочери с голубыми волосами, рожденной от Канье Уэста.

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