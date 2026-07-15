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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Кэти Холмс заподозрили в новом романе: актрису застали с младшим на почти 10 лет художником

Парочка не скрывала на публике своих чувств друг к другу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Associated Press

Известную голливудскую актрису Кэти Холмс заподозрили в новом романе.

Похоже, сердце 47-летней звезды Голливуда больше не свободно. Артистку застали в компании младшего почти на 10 лет художника из Нью-Йорка Джейсона Барда Ярмоски. Парочку заметили папарацци на показе комедийного фильма «Приглашение», который состоялся 10 июля в Хэмптонсе, пишет People.

Актриса и художник совсем не стеснялись демонстрировать на публике свои чувства друг к другу. Они пришли на мероприятие, держась за руки, дарили милые улыбки, а во время просмотра ленты артистка даже положила голову на плечо своему спутнику.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

«Он шептал ей на ухо, а она смеялась, им было очень легко вместе, и всю ночь на ее лице играла улыбка. Они сидели вместе во время просмотра фильма, в какой-то момент она положила ему голову на плечо. Они выглядели очень мило», — говорит инсайдер.

Отметим, последний известный роман Кэти Холмс был с музыкантом Бобби Вутеном ІІІ. Парочка начала встречаться в 2022 году, но спустя восемь месяцев разорвала отношения.

Напомним, недавно шоумен Даниэль Салем сводил певицу Lida Lee на романтическое свидание. Парочка показала, как проводит время только вдвоем.

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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