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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Кэти Перри довела до мурашек видео из космоса, где полетала в невесомости с символическим растением

Звезда стала первой поп-звездой в истории, совершившей такое путешествие.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Кэти Перри в космосе

Кэти Перри в космосе

Американская певица Кэти Перри поделилась кадрами своего полета в космос.

Так, поп-звезда в фотоблоге поделилась уникальными кадрами с момента, когда вылетела за пределы Земли на 100 км. В специально оснащенной герметичной капсуле Кэти была не одна. Компанию ей составили еще пять женщин. После осознания потери силы гравитации знаменитости начали смотреть друг на друга и эмоционально радоваться осуществленной детской мечте.

К тому же Перри в кратковременный полет взяла с собой необычную вещь и попозировала в кадре с ромашкой в руках. Она объяснила, что это очень символическое для нее растение. Все потому, что ее дочь зовут Дейзи, что в переводе с английского – ромашка. Тем самым певица доказала своему 4-летнему ребенку, что ее мечтам не должно быть предела.

К слову, эта миссия стала первой за 60 лет, где на борту присутствовали только женщины. Они имели возможность насладиться космическим пространством, полетать вверх ногами и даже рассмотреть Луну вдали. По их словам, Земля действительно выглядит "очень тихой, но оживленной". После успешного приземления капсулы Кэти Перри стала на землю и поцеловала ее.

Кэти Перри

Кэти Перри

Дата публикации
Количество просмотров
26
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