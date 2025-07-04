Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили слухи о разводе спустя шесть лет отношений

Кэти Перри и Орландо Блум / © instagram.com/orlandobloom

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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум больше не вместе. После шести лет отношений звездная пара заявила о разводе.

Так, еще в начале июня появились слухи о проблемах в браке звезд. Инсайдеры называли разные причины. В частности, намекали на карьерные провалы певицы, другие же говорили, что так происходит из-за высокого напряжения в семье и желания уберечь общую дочь Дейзи от враждебности между родителями. На этот раз американские СМИ подтвердили информацию.

В частности, BBC пишет, что представители пары вышли к фанам с заявлением, где поставили точку в слухах, подтвердив разрыв: "В течение последних нескольких месяцев Кэти и Орландо меняют формат своих отношений, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании дочери. Их и в дальнейшем будут считать семьей, ведь их главным приоритетом остается любовь и стабильность для дочери Дейзи Дав".

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Кэти Перри и Орландо Блум / © Getty Images

К слову, Перри и Блум были вместе с 2016 года. Впрочем, в 2017-м пара разошлась из-за увлечения Орландо другой женщиной, а уже в 2019-м сошлась обратно и в День святого Валентина актер сделал предложение певице. Через год они стали родителями - родилась девочка Дэйзи. Со временем чувства супругов начали угасать на фоне стресса. В частности, после релиза нового альбома певица столкнулась с критикой. Еще больше ее эмоциональное состояние подорвала волна хейта на фоне полета в космос.

Напомним, недавно общественный деятель Сергей Притула раскрыл, каковы его отношения с первой женой, от которой у него родился первенец.