Кэти Перри и Орландо Блум разводятся: инсайдер раскрыл истинную причину разрыва пары

Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

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Инсайдер раскрыл истинную причину, почему американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум разводятся.

Пара состояла в отношениях в течение девяти лет, из которых шесть они были помолвлены. Однако в начале июня в западной прессе начали активно говорить об их разрыве. Певица и актер ни подтверждают эти новости, ни опровергают. Между тем инсайдеры раскрывают все больше деталей.

На этот раз источник издания People назвал причину разрыва пары. Инсайдер говорит, что их отношения испортились. Поэтому, Перри и Блум приняли решение разойтись, чтобы их 4-летняя дочь не жила в атмосфере враждебности и напряжения. Знаменитости решили, что для ребенка будет лучше, если родители будут жить отдельно. Блум и Перри хотят, несмотря на разрыв, сохранить дружеские отношения ради Дейзи.

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Кэти Перри и Орландо Блум / © Associated Press

"В какой-то момент они поняли, что для Дейзи лучше видеть родителей отдельно - тогда она не будет расти в атмосфере напряжения и враждебности. Они всегда были рядом с Дейзи и остаются. Дейзи - их ангел, и они стремятся уберечь ее от всего плохого. Они хотят сохранить дружеские отношения, чтобы каждый мог быть рядом с дочерью - отдельно или вместе", - утверждает инсайдер.

Источник также рассказал, как после разрыва чувствует себя Кэти Перри. Отмечается, что артистка сейчас сосредоточена на туре. Вместе с певицей находится и дочь. Хотя разрыв Кэти Перри и дался нелегко, но она все же справляется.

"Она счастлива и сосредоточена на туре. Дочь путешествует с ней - они осматривают достопримечательности и весело проводят время. Она никогда не представляла себя матерью-одиночкой. Она чувствовала немалое давление из-за тура, а теперь еще и это. Это был тяжелый период для нее. Но она все равно прекрасно справляется", - добавляет инсайдер.

Отметим, недавно Орландо Блум на фоне слухов о разрыве с Кэти Перри озадачил постом в Сети. Актер добавил масла в огонь в слухи об их разводе.

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