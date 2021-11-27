Кэти Перри, Марго Робби и Том Харди: звезды, у которых есть знаменитые двойники

Кэти Перри, Марго Робби и Том Харди: звезды, у которых есть знаменитые двойники

Многих голливудских звезд легко спутать друг с другом.

Нередко пользователи путают известных голливудских звезд.

И это неудивительно, поскольку многие знаменитости действительно нереально похожи между собой, как близнецы. В некоторых идентичны черты лица, мимика и даже поведение.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об актерах и певцах, которые похожи внешностью.

Том Харди и Логан Маршалл-Грин

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Только опытный кинолюб сможет сразу отличить 43-летнего Тома Харди и 44-летнего Логана Маршалла-Грина. Впрочем, Том более популярен, чем его "двойник".

Деми Мур и Дженнифер Конелли

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Американские актрисы Деми Мур и Дженнифер Коннелли настолько похожи, что фаны в шутку называют их родными сестрами.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

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Могут подменять друг друга в кино испанский актер Хавьер Бардем и американская звезда Джеффри Дин Морган. Черты лица у звезд очень похожи.

Кэти Перри и Зои Дешанель

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Американская актриса Зои Дешанель и певица Кэти Перри тоже очень похожи друг на друга. Более того, это понимала и сама исполнительница. Не так давно любимая Орландо Блума призналась, что когда была еще никому неизвестной, называла себя Зои ради прохода в ночные клубы.

Киану Ривз и Крис Клейн

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Ошеломляюще похожи друг на друга актеры Киану Ривз и Крис Клейн. Клейн не так знаменит. Впрочем, он известен благодаря съемкам в "Американском пироге". Кроме того, у знаменитостей существенная разница в возрасте — Ривз на 15 лет старше.

Натали Портман и Кира Найтли

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О сходстве этих двух актрис сказано немало и даже составлено кучу анекдотов, мол, что на Новый год они загадывают одинаковые желания. Интересно, что даже мамы звезд не могли понять, где их дочь, когда обе были в гриме принцессы Падме в первом эпизоде "Звездных войн".

Марго Робби и Джейми Прессли

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Американские актрисы Марго Робби и Джейми Прессли действительно выглядят будто сестры. Они похожи не только белокурыми волосами, но и овалом лица, высоким лбом, широкой улыбкой, цветом глаз и даже формой бровей.

Америка Феррера и Джордин Спаркс

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Звезду сериала "Дурнушка" Америка Феррера можно с легкостью перепутать с поп-певицей и победительницей американского музыкального шоу American Idol Джордин Спаркс.

Билл Мюррей и Джеймс Белуши

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Нередко зрители также путали американских актеров Билла Мюррея и Джеймса Белуши. С возрастом разница во внешности стала более очевидной, чем на фото, где звезды моложе. Билл стал известным благодаря фильмам "Трудности перевода" и "День сурка", а Джеймс — благодаря лентам "Красная жара" и "Кудряшка Сью".

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