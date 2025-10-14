Кэти Перри на фоне отношений с Джастином Трюдо сделали предложение прямо на сцене: реакция звезды

Кэти Перри / © instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри была шокирована неожиданной выходкой фаната во время своего концерта.

Дело в том, что мужчина из толпы предложил исполнительнице руку и сердце прямо на сцене. Реакция звезды, впрочем, вызвала еще больший ажиотаж — она намекнула на свой возможный роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, как сообщает People.

Курьез произошел 13 октября во время первого лондонского шоу ее тура. Один из фанатов по имени Даррен поднялся на сцену с плакатом: “Кэти Перри, ты выйдешь за меня замуж?” и стал на колено. Звезда с улыбкой отреагировала на признание, однако ее ответ оказался довольно загадочным.

“Возможно, тебе следовало спросить меня примерно 48 часов назад”, — пошутила певица.

Концерт Кэти Перри / © Getty Images

Публика восприняла эту фразу как намек на слухи о ее новых отношениях с канадским политиком Джастином Трюдо. За несколько дней до концерта в Сети появились фотографии, на которых Кэти и бывший премьер Канады отдыхают на яхте возле побережья Санта-Барбары — парочку застали во время страстных поцелуев.

Что известно об отношениях Кэтти Перри и Джастина Трюдо

После разрыва с актером Орландо Блумом Кэти Перри не осталась одинокой. Исполнительницу неоднократно видели в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, и последние фото фактически подтвердили их роман.

В конце сентября 2025 года турист, который прогуливался на лодке возле Санта-Барбары, случайно снял певицу и политика вместе на яхте. На кадрах — Кэти в черном купальнике и Трюдо без рубашки, которые обнимаются, целуются и не скрывают близости.

Слухи о возможных отношениях между ними появились еще летом — тогда их видели вместе на прогулке в парку и за ужином в ресторане. Сначала инсайдеры уверяли, что их связывает лишь дружба, но после пикантных кадров на яхте сомнений почти не осталось.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Сейчас ни певица, ни политик ситуацию не комментируют. Известно, что Кэти Перри в июне официально развелась с Орландо Блумом, от которого воспитывает дочь Дэйзи. Джастин Трюдо в свою очередь с 2023 года живет один после разрыва с женой Софи, с которой имеет троих детей.

Напомним, недавно Орландо Блум на редких фотографиях показал детей и рассказал, как проводит с ними время. Актер поделился трогательными моментами досуга с детьми от предыдущих отношений.