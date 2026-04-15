Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах: полиция начала расследование

Кэти Перри

Полиция начала расследование дела с обвинением американской певицы Кэти Перри в сексуальных домогательствах.

Как оказалось, австралийская актриса Руби Роуз, которая выдала скандальные заявления, все же решила обратиться к правоохранителям. Она подала заявление в полицию Австралии, где якобы и произошел инцидент почти 20 лет назад. От дальнейших комментариев Роуз воздерживается, поскольку ведется расследование дела.

"По состоянию на сегодняшний день я завершила все свои отчеты. Это означает, что я больше не могу комментировать, перепубликовать или публично говорить о любом из этих дел или о причастных лицах", - выдала актриса.

Руби Роуз

Между тем в полиции Австралии подтвердили, что начали расследование дела, пишет Herald Sun. Этим занимаются детективы Мельбурнской группы расследования сексуальных преступлений и жестокого обращения с детьми. В правоохранительных органах также добавили, что пока тоже не могут комментировать ход дела.

"Полиции сообщили, что инцидент произошел в лицензированном помещении в центральном деловом районе Мельбурна. Поскольку расследование продолжается, на этом этапе было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - говорится в сообщении полицейских.

Кэти Перри

Отметим, Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Инцидент якобы произошел в 2010 году в одном из ночных клубов. По словам Роуз, Кэти Перри подошла к ней, обнажила свои половые органы и терлась ими о ее лицо. В результате актрису стошнило, после чего певица прекратила свои действия. Роуз утверждает, что держала это в тайне столько лет, поскольку Перри помогла ей с визой в США. Сама же исполнительница публично не комментирует заявления актрисы. Однако представители певицы опровергают слова Руби, утверждая что это "категоричная неправда и опасная безрассудная ложь".