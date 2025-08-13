Кэти Перри оштрафовали на ошеломительную сумму: как артистка нарушила закон

Кэти Перри / © Associated Press

Американскую певицу Кэти Перри оштрафовали на немалую сумму средств из-за съемки клипа на песню «Lifetime».

Расследование началось на фоне кадров с видео, на которых певица и ее команда находятся внутри дюны Эспальмадор, в запретной охранной зоне природного парка Сес-Салинес. Отснятый материал, на котором также можно увидеть места из Ибицы и Форментери, вызвал у властей вопросы вероятного нарушения экологических норм и там, пишет Majorka Daily Bulletin.

Съемки в строго запрещенной для этого зоне проходили там еще летом 2024 года. Министерство сельского хозяйства не предоставляло команде нужных разрешений.

Местные органы охраны отмечают важность сохранения неприкосновенности этих природных объектов из-за их уникальности и, хотя команда певицы никак не навредила им, они должны были понести наказание за нарушение местных законов, поэтому Кэти Перри оштрафовали на 6 тысяч евро, что почти 290 тысяч гривен.

В команде артистки уже отреагировали на обвинения. Вину свою признали, хотя и были убеждены, что закон не нарушали. Команда артистки уверяет, что подавала все необходимые документы, чтобы получить разрешение на съемку клипа, однако на момент производства видео один из них находился на процессе оформления.

Команда звезды сразу уплатили всю сумму наказания, как только региональные власти выдвинули свои обвинения, и извинились за инцидент.

Напомним, в личной жизни Кэти Перри произошли кардинальные перемены. Артистка разошлась со своим мужем Орландо Блумом. А недавно ее застукали в компании известного политика.