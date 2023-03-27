Кэти Перри поддержала визит своего мужа Орландо Блума в Украину: "Ты – герой"

Американская певица Кэти Перри отреагировала на визит своего мужа, голливудского актера Орландо Блума, в Украину.

Знаменитость поделилась на своей странице в Instagram видео со встречи звезды кино с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кэти поддержала позицию мужчины и заявила, что очень гордится его работой для UNICEF.

"Я так горжусь работой, которую ты делаешь вместе с UNICEF, любимый. Ты – герой и в реальной жизни", – написала Перри.

Во время своей встречи с Зеленским актер обсудил проблемы украинских детей и вопросы их безопасности, возникшие из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Мы все знаем, что принесла эта агрессия и насколько полномасштабными должны быть усилия мира, чтобы остановить ее, чтобы восстановить Украину после войны. Во время встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. UNICEF и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", — рассказал о встрече Блум.

Напомним, 26 марта Орландо Блум приехал в Украину. Голливудский актер встретился с детьми в центре "Совместно" и побывал в освобожденном от оккупантов Ирпене.

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