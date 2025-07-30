Кэти Перри после разрыва с Орландо Блумом застали с известным политиком

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

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Американскую певицу Кэти Перри после разрыва с мужем, голливудским актером Орландо Блумом, застали в компании известно политика.

Речь идет о бывшем премьер-министре Канады Джастине Трюдо. Папарацци издания TMZ неожиданно застали парочку в одном из парков Монреаля. Они выгуливали собаку Кэти Перри, мило общались и выглядели непринужденно. Очевидцы говорят, что если бы не знали, кто это, то подумали бы, что это влюбленная парочка.

После прогулки Джастин Трюдо отвез Кэти Перри в отель. Но на этом их вечер не закончился. Позже парочка встретилась снова, но уже за ужином в ресторане. Правда, шеф-повар заведения в разговоре с журналистами заверил, что политика и певицу скорее можно назвать приятелями, чем любовниками.

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Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Отметим, в начале июля Кэти Перри подтвердила разрыв с Орландо Блумом, с которым более шести лет состояла в отношениях. Вместе они воспитывают общую дочь Дэйзи.

Что же касается Джастина Трюдо, то сейчас он тоже холостяк. В августе 2023 года политик развелся с женой, с которой прожил 18 лет в браке. У бывших супругов есть трое общих детей - сыновья Ксавье и Адриан и дочь Элла-Грейс.