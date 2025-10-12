- Дата публикации
Кэти Перри после развода с Блумом страстным поцелуем рассекретила роман с известным политиком
Похоже, артистка долго не грустила в одиночестве.
Американская певица Кэти Перри, которая в июне развелась с голливудским актером Орландо Блумом, похоже, закрутила новый роман.
По крайней мере, об этом свидетельствует ряд доказательств, в том числе и снятых на камеру. Дело в том, что артистку застали с известным политиком, с которым она довольно пикантно проводила время. Еще в конце сентября турист, который на лодке наблюдал за китами, заприметил исполнительницу на яхте с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Кэти Перри была в черном сплошном купальнике, а политик засветился топлес в одних лишь джинсах. Парочка довольно пикантно обнималась, страстно целовалась, а Трюдо без стеснения держал певицу за ягодицы. Свидетель успел сделать несколько снимков, которые опубликовало издание Daily Mail.
Кстати, впервые о вероятных отношениях Кэти Перри с Джастином Трюдо заговорили еще в конце июля. Парочку застали за прогулкой в парке, а затем за ужином в ресторане. Правда, тогда некоторые источники уверяли, что отношений между ними нет. Однако теперь такими пикантными фото с яхты тяжело отрицать роман. Ни политик, ни певица не комментируют подробности личной жизни.
Отметим, в июне Кэти Перри развелась с актером Орландо Блумом, от которого родила дочь Дейзи. Между тем Джастин Трюдо холостячит еще с 2023 года. Именно тогда политик развелся с женой, которая родила ему троих детей - сыновей Ксавье и Адриана и дочь Эллу-Грейс.