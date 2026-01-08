Кэти Перри познакомила возлюбленного Трюдо со своей 5-летней дочкой и восхитила их развлечениями

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри после развода с голливудским актером Орландо Блумом показала романтический отпуск с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На этот раз артистка поделилась, как провела зимние праздники вместе с новым бойфрендом — уже в новом семейном кругу. В частности, Кэти уже познакомила нового возлюбленного с дочерью от Блума. В фотоблоге певица обнародовала ряд фото с их совместными развлечениями — катанием на коньках и счастливыми прогулками под открытым небом. Поэтому, вероятно, политик и дочь его избранницы Дэйзи уже нашли общий язык.

Кэти Перри с дочерью и Джастин Трюдо / © instagram.com/katyperry

Дочь Кэти Перри и Джастин Трюдо / © instagram.com/katyperry

Пост Кэти Перри / © instagram.com/katyperry

Кроме зимних активностей, пара успела отправиться и в теплую страну. Кэти показала романтические фотографии из отпуска — нежный поцелуй на фоне живописных пейзажей и кадры с морских прогулок.

«Каникулы», — восхитила подписью фотовспоминаний Перри.

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © instagram.com/katyperry

Джастин Трюдо / © instagram.com/katyperry

Отметим, только в прошлом году Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после 10 лет отношений. А уже вскоре после мучительного периода певица закрутила роман с бывшим премьер-министром Канады. Сначала пара держала чувства в тайне, однако впоследствии все чаще начала делиться совместными моментами с публикой.