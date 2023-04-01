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Кэти Перри призналась, что бросила употреблять алкоголь ради Орландо Блума: "Я дала обещание"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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300
Время на прочтение
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Кэти Перри призналась, что бросила употреблять алкоголь ради Орландо Блума: "Я дала обещание"

Фото: Associated Press

Звездные супруги заключили соглашение.

Американская певица Кэти Перри призналась, что пообещала своему мужу, актеру Орландо Блуму, что бросит употреблять алкоголь.

Кэти и Орландо договорились, что исполнительница продержится без крепких напитков три месяца. О соглашении с супругом певица рассказала на коктейльной вечеринке Mister Paradise и заявила, что держится уже пять недель, пишет People. Какие были основания для такой договоренности между супругами Перри делиться не стала.

"Сегодня я не пью уже пять недель. У меня договоренность с моим партнером и я хочу бросить употреблять алкоголь. Я дала обещание. Три месяца", — поделилась Кэти.

© instagram.com/katyperry
Фото: instagram.com/katyperry

Отметим, что Перри и Блум одни из звездных супругов, которые всегда поддерживают друг друга. Недавно певица высказалась о визите своего мужа в Украину. Кэти заявила, что очень гордится Орландо и его помощью украинцам.

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Дата публикации
Просмотры
300
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