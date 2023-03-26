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Кэти Перри раскрыла секрет, как овладела вирусным трюком с "кукольным глазом"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
2 мин
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Кэти Перри раскрыла секрет, как овладела вирусным трюком с "кукольным глазом"

Кэти Перри

Узор много лет тренировался так закрывать глаз.

Американская певица Кэти Перри наконец-то поделилась с поклонниками секретом своего "кукольного глаза", которое вызвало большое волнение у фанатов.

Пугающий трюк, в котором исполнительница закрывает один глаз, а другой оставляет открытым, Кэти овладела за многие годы тренировок. Об этом артистка рассказала в TikTok.

Кэти призналась, что такой навык помогает ей удачно совмещать несколько дел одновременно, в частности, макияж и пользование телефоном, а также следить за работой команды.

"Я сижу в кресле визажиста уже 15 лет. Если они накладывают тени на этот глаз, а кто-то укладывает мои волосы во французскую прическу, я хочу делать замечания в режиме реального времени", – рассказала Кэтти.

@voguemagazine @katyperry has been in glam chair for over 15 years, and she ha developed some tricks along the way. In her episode of #LifeInLooks ♬ original sound — Vogue

Напомним, что Кэти Перри испугала фанов на концерте в Лас-Вагесе, когда неожиданно на сцене у нее начал закрываться один глаз. Звезда несколько раз прикоснулась к казне, чтобы "открыть" глаз. Трюк певицы вызвал большой резонанс среди фанатов и сторонников теорий заговоров, которые заговорили о том, что у Кэти есть клон.

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Дата публикации
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