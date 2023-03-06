Кэти Перри с пухлыми щечками и без макияжа показала, как выглядела 17 лет назад

Американская певица Кэти Перри поделилась со поклонниками воспоминаниями и показала, какой она выглядела 17 лет назад.

В Instagram артистка рассказала, как праздновала свой 21 день рождения. Тогда звезда арендовала каток, где они с друзьями катались на роликовых коньках, и угощала гостей фаст-фудом.

Знаменитость вспоминает, что тогда двое ее приятелей получили переломы. Но, несмотря на травмы, им было весело.

"Когда мне исполнился 21 год, я арендовала каток для катания на роликовых коньках. Два друга сломали кости, но нам было очень весело", — вспомнила артистка.

Именно так выглядела Кэти Перри в 21 год / Фото: instagram.com/katyperry

Певица также показала свое архивное фото, где изображена 21-летней. На снимке Кэти предстает без макияжа и с пухлыми щечками. Будущую мировую знаменитость просто не узнать.

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