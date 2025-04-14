Кэти Перри слетала в космос с известными звездами и поделилась своим открытием: полное видео

Кэти Перри / © instagram.com/katyperry

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Американская певица Кэти Перри совершила полет в космос на ракете New Shepard от частной компании Blue Origin в Техасе.

Сегодня, 14 апреля, артистка вошла в историю космического туризма. Она вместе с другими пятью женщинами совершила первый суборбитальный полет в космос с 1963 года, где присутствовали исключительно женщины. Так, кроме певицы, к звездному экипажу присоединились невеста Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, ведущая Гейл Кинг, номинантка на Нобелевскую премию мира Аманда Нгуен, продюсер Керианна Флинн и инженер NASA Аиша Боу, пишет BBC.

Все знаменитости тщательно готовились к полету и проходили соответствующий инструктаж и тренировку на случай экстренных ситуаций. Долгожданный полет длился со скоростью, втрое превышающую скорость звука, около 11 минут. Из них всего несколько десятков секунд звезды могли насладиться видом Земли в полной невесомости. В результате женщинам удалось побывать на высоте 100 км над поверхностью Земли. Обратно экипаж возвращался в герметичной капсуле, которая отсоединилась от ракеты-носителя. Сделать приземление более мягким помогали три парашюта.

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В свою очередь, Кэти Перри накануне полета в фотоблоге призналась, что это была ее мечта с 15 лет. И этим полетом самое главное она хотела доказать своей четырехлетней дочери, что на самом деле мечтам нет предела. А через час после приземления на Землю певица отметила, что ее очень переполняют эмоции любви.

"Я никогда не испытывал такой любви, как сегодня. У меня есть особое открытие после того, как я испытала нулевую гравитацию: я вас так сильно люблю! Ничего не имеет смысла, если оно не равно любви", - заявила Перри.

Напомним, недавно россияне нанесли ракетный удар по Сумам. Российская актриса Татьяна Лазарева эмоционально отреагировала на трагедию и поддержала украинцев.