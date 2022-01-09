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Кэти Перри станцевала тверк на туалетной бумаге возле огромного унитаза с "фекалией"

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Кэти Перри станцевала тверк на туалетной бумаге возле огромного унитаза с "фекалией"

Кэти Перри / instagram.com/katyperry

Артистка удивила своим выступлением.

Популярная американская певица Кэти Перри в очередной раз удивила своих поклонников.

Звезда устроила грандиозный концерт Playland Bash в казино в Лас-Вегасе. Шоу было несколько безумным. Так, причудливая знаменитость выскочила из огромного оранжевого унитаза, возле которого были немалые рулоны туалетной бумаги. Кэти станцевала тверк на рулонах, а в унитазе танцевала "фекалия".

Соответствующее видео Перри запостила в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Со своей стороны фаны оценили чувство юмора жены Орландо Блума.

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