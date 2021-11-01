Кэти Перри в костюме вакцины от COVID-19 устроила фотосет с Орландо Блумом

Любимый артистки оделся в костюм врача.
Популярная американская певица Кэти Перри выбрала необычный наряд на Хэллоуин.
Звезда одела костюм вакцины от COVID-19. Свой образ артистка дополнила защитной маской. Таким образом исполнительница призвала своих фанатов сделать прививку.
"Будьте осторожны, друзья", — подписала фото знаменитость.
Между тем ее любимый актер Орландо Блум решил не отставать от Кэти. Артист оделся в костюм врача. Снимками влюбленные поделились на своих страницах в Instagram.
"Я вакцинировал девушку, и мне это понравилось", — подписал фотографии актер.
Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, однако через год они разошлись. В феврале 2018 года Перри и Блум возобновили отношения по инициативе певицы.
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