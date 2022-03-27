Кэти Перри во время своего концерта поддержала Украину и послала Путина нах*й

Кэти Перри во время своего концерта поддержала Украину и послала Путина нах*й

Артистка солидарна с украинским народом.

Популярная американская певица Кэти Перри, как и многие другие мировые знаменитости, публично поддерживает украинцев.

В частности, она еще раз доказала, что солидарна с украинским народом. Исполнительница отыграла пять концертов в Лас-Вегасе. На каждом из них певица просила своих фанатов "пошуметь для Украины", а затем посылала Путина нах*й.

"Просто сейчас я хочу, чтобы вы пошумели для Украины. Пошумели для Украины и послали Путина нах*й. Ну-ка! За Украину! Иди нах*й Путин", — просто со сцены сказала артистка.

Отметим, американская певица Кэти Перри ранее публиковала в своем Instagram жуткие кадры войны в Украине. На снимках были изображены люди, которые из-за российской агрессии, пытаются спастись и прячутся от вражеских обстрелов.

Тем временем муж Кэти Перри, британский актер Орландо Блум, уехал в Молдову, чтобы пообщаться с украинскими беженцами и помочь им.

Орландо Блум встретился с украинскими беженцами / instagram.com/orlandobloom

Читайте также: