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Кэти Перри во время своего концерта поддержала Украину и послала Путина нах*й

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Кэти Перри во время своего концерта поддержала Украину и послала Путина нах*й

Кэти Перри / instagram.com/katyperry

Артистка солидарна с украинским народом.

Популярная американская певица Кэти Перри, как и многие другие мировые знаменитости, публично поддерживает украинцев.

В частности, она еще раз доказала, что солидарна с украинским народом. Исполнительница отыграла пять концертов в Лас-Вегасе. На каждом из них певица просила своих фанатов "пошуметь для Украины", а затем посылала Путина нах*й.

"Просто сейчас я хочу, чтобы вы пошумели для Украины. Пошумели для Украины и послали Путина нах*й. Ну-ка! За Украину! Иди нах*й Путин", — просто со сцены сказала артистка.

@iamjusttiktokuser #ukraine #украина #украина # #война #зсу #зеленский #katyperry ♬ оригинальный звук — yulia.khalavko

Отметим, американская певица Кэти Перри ранее публиковала в своем Instagram жуткие кадры войны в Украине. На снимках были изображены люди, которые из-за российской агрессии, пытаются спастись и прячутся от вражеских обстрелов.

Тем временем муж Кэти Перри, британский актер Орландо Блум, уехал в Молдову, чтобы пообщаться с украинскими беженцами и помочь им.

Орландо Блум встретился с украинскими беженцами / © instagram.com/orlandobloom
Орландо Блум встретился с украинскими беженцами / instagram.com/orlandobloom

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