Кэти Перри впервые прокомментировала, почему у нее перестал открываться глаз на концерте

Американская певица Кэти Перри впервые прокомментировала инцидент, произошедший с ней во время недавнего концерта в Лас-Вегасе.

Как известно, прямо посреди выступления правый глаз звезды перестал открываться. Как призналась Кэти на странице в Instagram, это было ничто иное, как самый обычный трюк:

"Приглашаю всех моих поклонников на шоу в Вегасе в следующем году, чтобы прийти и посмотреть трюк со сломанными кукольными глазами. Мое шоу – это веселые воспоминания с 2008 года, времени, когда мы еще не были заморожены паранойей собственных эхо-камер! Это шоу – непрерывная вечеринка о поисках безусловной любви и, как ни странно, совсем без политического подтекста.Черт возьми, я выливаю пиво из своей груди, что тоже является трюком для шоу. Надеюсь петь вместе с вами в 2023 году! И мы выпьем за мой счет", — написала Перри.

Напомним, что чуть меньше недели назад Кэти Перри во время концерта в Лас-Вегасе испугала фанатов – у артистки вдруг перестал открываться глаз. Чтобы открыть его, певица несколько раз прикоснулась к виску. Когда в конце концов веко Кэти открылось, она, как ни в чем не бывало, продолжила концерт.

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