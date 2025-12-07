Кэти Перри впервые публично представила своего нового избранника Джастина Трюдо на романтических фото

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Американская певица Кэти Перри, которая в июне рассталась с голливудским актером Орландо Блумом, впервые поделилась романтическим контентом с новым бойфрендом.

Как известно, еще летом ходили слухи о тайном романе артистки с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Долгое время парочку за проявлениями чувств ловили в разное время и разных местах папарацци. И со временем, в конце октября, они специально вышли за ручки перед фотографами и намекнули, что им больше нечего скрывать. Тем самым звезды официально зарекомендовали себя как пару.

А на этот раз Кэти впервые сама поделилась контентом с Джастином. Соответствующие романтические снимки с любимым певица обнародовала у себя в Instagram. На милых кадрах парочка показала свои недавние развлечения. Исполнительница в посте отметила, что им удалось насладиться временем вместе во время ее гастролей. Так, они приезжали в Японию, где посетили несколько заведений питания, насладились световым шоу и заселфились на улочках Токио.

«Время для Токио во время гастролей и не только», — лаконично написала Перри.

