Кэти Перри впервые вышла на публику с новым избранником Джастином Трюдо: вид политика удивил фанов

Кэти Перри и Джастин Трюдо / © Associated Press

Реклама

Американская певица Кэти Перри, которая в июне развелась с голливудским актером Орландо Блумом, официально подтвердила свой новый роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Так, в день своего 41-летия певица впервые появилась на публике вместе с 53-летним политиком, с которым до этого ее заставали в разных местах на страстных свиданиях. Но на этот раз возлюбленные решили больше не держать в секрете своего счастья.

Пара вместе отпраздновала день рождения Кэти в Париже. Для романтического вечера звезды выбрали легендарное кабаре Crazy Horse Paris, где, по данным Parismatch, провели время в кругу друзей. На опубликованном изданием видео по ссылке можно увидеть, как Перри и Трюдо выходят из заведения, держась за руки и счастливо улыбаясь — без всяких попыток спрятаться от папарацци.

Реклама

Кэти Перри и Джастин Трюдо в Париже / © Paris Match

Кэти сияла в облягающем ярко-красном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру, тогда как Джастин выглядел элегантно в полностью черном образе. К тому же в фан-аккаунтах певицы юзеры не сдержались от удивления из-за кардинального похудения политика: «Я его не узнала», «Он так похудел!», «Помолодел на 10 лет», «Он станет отличным партнером для Кэти Перри, очень рад за нее».

К слову, этот вечер стал первым официальным подтверждением романа Кэти Перри и Джастина Трюдо — слухи о нем появились еще летом. Тогда их видели на свидании в Монреале, а вскоре папарацци застали звездных возлюбленных на яхте возле Санта-Барбары. Там Кэти и Джастин не скрывали чувств — держались за руки, целовались, смеялись и обнимались.