Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас 23 года вместе: история любви эпатажной пары со скандалами, разводом и условиями измены

В начале отношений актеров многие не верили, что они будут вместе.

Голливудский актер Майкл Дуглас и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс родились в один день, но с разницей в 25 лет.

Когда влюбленные стали встречаться, многие не верили в искренность их романа. Кэтрин Зету-Джонс называли разлучницей, которой нужны лишь деньги актера. Тем временем Дугласа упрекали, что он быстро устанет от молодой любовницы и бросит ее.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Тем не менее, вопреки всем слухам и скандалам, влюбленные уже почти 23 года живут в счастливом браке и воспитывают двоих детей. За это время в их супружеской жизни случалось немало проблем, что они даже были на грани развода. Кэтрин Зете-Джонс и Майклу Дугласу удалось преодолеть все трудности и быть вместе.

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Любовь с первого взгляда

Майк Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс познакомились в далеком 1998 году. Они встретились на премьере фильма "Маска Зорро", где артистка сыграла главную роль.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На тот момент актеру было 53 года, а актрисе – 28. Майклу Дугласу сразу пришлась по душе молодая Зета-Джонс. Знаменитость признавался, что это была любовь с первого взгляда, и он сразу начал строить серьезные планы на будущее. А вот юная Кэтрин не торопилась отвечать взаимностью. Дуглас почти пол года ухаживал за актрисой, пока не растопил ее сердце.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Громкая свадьба и условия измены

На момент знакомства с Кэтрин Зета-Джонс Майкл Дуглас был женат. Он с 1977 года жил в браке с дочерью австрийского дипломата Диандрой Лукер и воспитывал общего сына Камерона, который родился в 1978 году. Брак пара окончательно разорвала в 2000 году с громким скандалом. Более того, Майклу пришлось заплатить бывшей немалую сумму отступных.

Майкл Дуглас и Диандра Лукер / Фото: Associated Press

В том же 2000 году актер сыграл громкую свадьбу с Кэтрин. Под венец влюбленные пошли 18 ноября. Свадьбу пара сыграла в Нью-Йорке. На праздник было приглашено немало именитых гостей. В частности, свадебный день с Кэтрин и Майклом разделили Стивен Спилберг, Вупи Голдберг, Энтони Хопкинс, Джек Николсон, Дэнни ДеВито, Шэрон Стоун и многие другие. В общей сложности, было 350 гостей, а свадьба паре обошлась в полтора миллиона долларов.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Кстати, после свадьбы супруги подписали брачный договор. Кэтрин Зета-Джонс перестраховалась. К слову, у Майкла Дугласа было амплуа ловеласа и бурное прошлое. Актриса прописала, что в случае измены актера, он должен заплатить ей 5 миллионов долларов. Более того, если они разводятся, то Дуглас будет должен Зете-Джонс 3 миллиона долларов за каждый год супружеской жизни.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Серьезные болезни и развод

Вокруг брака пары ходило немало сплетен. Кэтрин называли разлучницей, которой нужны лишь деньги Дугласа. Тем временем над актером насмехались, что он скоро бросит молодую избранницу. Тем не менее, супруги счастливо жили в браке вплоть до 2010 года, пока не произошло ужасное.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

У Майкла Дугласа был диагностирован рак гортани в августе 2010 года. Артист прошел мучительный курс химиотерапии. Майкл Дуглас уже прощался с жизнью, ведь был уверен, что это конец. Кстати, у актера даже было последнее желание: перед смертью сыграть вторую свадьбу с Кэтрин и снова произнести брачные обеты. Сама же актриса постоянно была рядом и поддерживала мужа. Случилось чудо – болезнь отступила. Уже в январе 2011 года Дуглас объявил, что полностью поправился.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Однако уже в апреле 2011 года Кэтрин тяжело заболела. В том же году и в 2013 она прошла курс лечения от биполярного аффективного расстройства. Болезнь актрисы оказала большое влияние на супружескую жизнь. В августе 2013 года Майкл Дуглас объявил, что подает на развод. Причиной такого решения актер называл, что больше не в состоянии терпеть депрессию жены. Уже через три месяца пара возобновила отношения.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Отношения Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа сейчас

Влюбленные живут в счастливом браке почти 23 года. Они воспитывают сына Дилана, который 8 августа 2000 года, а также дочь Кэрис, которая появилась на свет 20 апреля 2003 года.

Майкл Дуглас с женой и дочерью / Фото: Associated Press

Все семейство часто вместе появляется на публичных мероприятиях. Они поддерживают друг друга, посвящают посты в фотоблогах. Влюбленные доказали всем критикам их брака, что те не были правы.

Кэтрин Зета-Джонс с сыном / Фото: Associated Press

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