Кэтрин Зета-Джонс красноречиво ответила на слухи о разводе с 80-летним Майклом Дугласом

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс красноречиво ответила на слухи о ее разводе с мужем, американским актером Майклом Дугласом.

Супруги уже почти 25 лет находятся в браке. Однако в апреле неожиданно появились сплетни, что голливудская пара разводится. Поэтому, журналисты Entertainment Tonight поинтересовались у Кэтрин Зеты-Джонс, что же происходит в ее личной жизни. Актриса поделилась, что за время супружеской жизни они с возлюбленным многого достигли. А особенно знаменитость гордится их детьми - 24-летним Диланом и 22-летней Кэрис.

"Я думаю, что то, чего мы достигли, и я думаю, что мы оба скажем то же самое, это то, что наши дети действительно замечательные. Радость, которую они нам приносят, и теперь, когда они покинули гнездо, радость, которую мы имеем вместе", - поделилась актриса.

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Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и их дети / © instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс также говорит, что этот год много работала, и впереди у нее тоже немало работы. Тем временем Майкл Дуглас поддерживал ее, за что она ему благодарна. А что же касается 25-й годовщины брака, которую супруги будут праздновать 18 ноября, то влюбленные планируют организовать вечеринку, но уже ближе к новогодним праздникам. Планы приходится откладывать из-за занятости актрисы на съемочной площадке. Тем не менее, из ответа Кэтрин Зеты-Джонс понятно, что они с Майклом Дугласом не разводятся.

"Я много работала в этом году, и он меня очень поддерживал. Я думаю, что мы устроим вечеринку примерно на праздники", - подытожила артистка.

Майкл Дуглас и Кэтрин-Зетта Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Отметим, в апреле появились сплетни, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас якобы разводятся. Причиной этого, по словам инсайдера, стал возраст актера. Майклу Дугласу уже 80, и он стал не таким активным. Тем временем Кэтрин Зета-Джонс хочется более насыщенной жизни. Инсайдер говорил, что актриса якобы приняла решение уйти, ведь чувствовала себя "сиделкой", а не женой.