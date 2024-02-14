Кэтрин Зета-Джонс на архивных фото восхитила поцелуями с 79-летним Майклом Дугласом

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила архивными фото с мужем, американским актером Майклом Дугласом, на которых показала их сладкие поцелуи.

В своем Instagram артистка поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина. Знаменитость посвятила 79-летнему Дугласу пост, где были их разнообразные архивные фото.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кстати, на снимках супруги дарили друг другу сладкие поцелуи и наслаждались временем, проведенным вдвоем.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Поздравляю моего любимого Майкла с Днем святого Валентина", — адресовала мужу знаменитость.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

В комментариях под постом подписчики Зеты-Джонс тоже поздравили супругов с Днем влюбленных. Фанаты желали супругам счастливого Дня святого Валентина, а также восхищались их любовью друг к другу.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Желаю вам очень романтичного Дня святого Валентина, Кэтрин и Майкл. Я верю, что вы двое сможете отпраздновать его как можно лучше!

Вау, как вы любите целоваться!

Какая же вы красивая пара! У вас отличная семья!

Напомним, украинские звезды уже тоже активно поздравляют своих вторых половинок с Днем святого Валентина. Редакция ТСН.ua ранее писала, какие пожелания своим любимым адресуют знаменитости.

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