Кэтрин Зета-Джонс на архивных фото восхитила поцелуями с 79-летним Майклом Дугласом

Знаменитость нежно поздравила мужа с праздником влюбленных.
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила архивными фото с мужем, американским актером Майклом Дугласом, на которых показала их сладкие поцелуи.
В своем Instagram артистка поздравила возлюбленного с Днем святого Валентина. Знаменитость посвятила 79-летнему Дугласу пост, где были их разнообразные архивные фото.
Кстати, на снимках супруги дарили друг другу сладкие поцелуи и наслаждались временем, проведенным вдвоем.
"Поздравляю моего любимого Майкла с Днем святого Валентина", — адресовала мужу знаменитость.
В комментариях под постом подписчики Зеты-Джонс тоже поздравили супругов с Днем влюбленных. Фанаты желали супругам счастливого Дня святого Валентина, а также восхищались их любовью друг к другу.
- Желаю вам очень романтичного Дня святого Валентина, Кэтрин и Майкл. Я верю, что вы двое сможете отпраздновать его как можно лучше!
- Вау, как вы любите целоваться!
- Какая же вы красивая пара! У вас отличная семья!
Напомним, украинские звезды уже тоже активно поздравляют своих вторых половинок с Днем святого Валентина. Редакция ТСН.ua ранее писала, какие пожелания своим любимым адресуют знаменитости.
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