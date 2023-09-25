Кэтрин Зета-Джонс нежно поздравила Майкла Дугласа с 79-летием и показала романтические поцелуи с ним

Актриса тоже вместе с мужем празднует день рождения.

В семье супругов голливудских актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа двойной праздник.

Знаменитости 25 сентября отмечают дни рождения. Кэтрин Зета-Джонс исполняется 54 года, а вот Майклу Дугласу – 79 лет.

По случаю праздника британская актриса сделала особый пост в Instagram. Знаменитость поздравила их с мужем с особым днем, а также опубликовала видео, сделанное из архивных фото. Кэтрин Зета-Джонс показала их с Дугласом архивные кадры. В частности, на фотографиях были сняты их маленькие дети, а также совсем юные они, которые дарили друг другу сладкие поцелуи.

Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с днем рождения и показала их архивные кадры

"Сегодня день рождения Майкла! Сегодня мой день рождения! С днем рождения нас, люблю тебя", — подписала кадры актриса.

Отметим, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поженились осенью 2000 года. В браке у них родились сын Дилан и дочь Кэрис.

Напомним, недавно в семье украинской певицы Светланы Тарабаровой был праздник. Дочере исполнительницы исполнилось три года. Артистка уже показала, какой сюрприз устроила девочке.

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