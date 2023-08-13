Кэтрин Зета-Джонс очаровала романтическим фото со старшим на 25 лет Майклом Дугласом

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась новым снимком со своим мужем, актером Майклом Дугласом.

Звездные супруги вместе провели время, отдыхая на яхте. Романтическую фотографию с любимым актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На общем фото 53-летняя Кэтрин позировала в объятиях Майкла, старше ее на 25 лет, на фоне моря. Дуглас и Зета-Джонс нежно смотрели друг другу в глаза.

"Я смотрю на тебя, крошка", — подписала фотографию звезда.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Для морской прогулки знаменитость выбрала изысканное длинное платье черного цвета в белую полоску, дополненную золотыми аксессуарами. Волосы Кэтрин собрала в высокий пучок и сделала легкий макияж.

Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс показалась во время отдыха на яхте вместе с друзьями на Капри. Знаменитость сверкнула стройными ножками в пляжном платье.

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