Кэтрин Зета-Джонс очаровала романтическим фото со старшим на 25 лет Майклом Дугласом

Звездные супруги отдохнули на яхте.
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась новым снимком со своим мужем, актером Майклом Дугласом.
Звездные супруги вместе провели время, отдыхая на яхте. Романтическую фотографию с любимым актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
На общем фото 53-летняя Кэтрин позировала в объятиях Майкла, старше ее на 25 лет, на фоне моря. Дуглас и Зета-Джонс нежно смотрели друг другу в глаза.
"Я смотрю на тебя, крошка", — подписала фотографию звезда.
Для морской прогулки знаменитость выбрала изысканное длинное платье черного цвета в белую полоску, дополненную золотыми аксессуарами. Волосы Кэтрин собрала в высокий пучок и сделала легкий макияж.
Напомним, ранее Кэтрин Зета-Джонс показалась во время отдыха на яхте вместе с друзьями на Капри. Знаменитость сверкнула стройными ножками в пляжном платье.
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