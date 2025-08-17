Кэтрин Зета-Джонс похвасталась летним отдыхом с Майклом Дугласом после слухов об их разводе

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Реклама

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как наслаждается отдыхом с мужем, американским актером Майклом Дугласом.

В артистки был насыщенный рабочий график. В частности, она активно снималась, а затем презентовала на различных мероприятиях сериал "Уэнздей", где сыграла роль Мортиши Аддамс. А сейчас же у Кэтрин Зеты-Джонс наконец появилась свободная минутка, которую она решила провести с мужем.

Кэтрин Зета-Джонс / © instagram.com/catherinezetajones

Супруги отправились наслаждаться летним отдыхом. В своем Instagram актриса опубликовала фото с мужем. Кэтрин Зета-Джонс была одета в бело-синий сарафан, а образ она дополнила солнцезащитными очками. Тем временем Майкл Дуглас надел шляпу и голубую футболку. Они мило позировали перед объективом фотокамеры, и при этом актер нежно обнимал жену.

Реклама

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / © instagram.com/catherinezetajones

Кстати, весной распространились слухи, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас разводятся. Мол, актриса чувствовала себя не женой, а сиделкой. Недавно артистка красноречиво ответила на слухи об их разрыве с мужем.