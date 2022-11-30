Кэтрин Зета-Джонс показала нежное фото с 19-летней дочерью

Звездная мама поделилась, как они вместе с дочерью проводят время.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, несмотря на насыщенный съемочный график, находит время, чтобы провести его со своими детьми.

В этот раз звездная мама устроила досуг со своей дочерью, 19-летней Кэрис Дуглас. На странице в Instagram Зета-Джонс поделилась нежным фото с Кэрис. На снимке мама восхищенно смотрит на девушку, пока она поправляет маме прядь волос.

"Одно из моих любимых развлечений – проводить время с моей милой девочкой Кэрис. Это сезон шопинга и девочек", — подписала снимок актриса.

Под постом Зеты-Джонс Кэрис тоже оставила милое сообщение, в котором коротко написала: "Я так сильно тебя люблю, мама".

Поклонники также были очарованы этой семейной идиллией, о чем сообщили актрисе в комментариях: "нет лучшей связи, чем между матерью и дочерью", "запечатлен прекрасный момент. Любовь между матерью и дочерью такая особенная. Ваша девочка так элегантна и волшебна!", "Какой прекрасный момент для матери и дочери, вы обе такие потрясающие".

Напомним, что Кэтрин Зета-Джонс замужем за американским актером и продюсером Майклом Дугласом вот уже 22 года. За это время у них родились двое детей – сын Дилан Майкл и дочь Кэрис.

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