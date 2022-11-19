Кэтрин Зета-Джонс поздравила Дугласа с 22-летием брака романтическим фото

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и американский актер Майкл Дуглас 18 ноября отметили важный праздник для их семьи.

Прошло 22 года с тех пор, как влюбленные сказали друг другу "да". По этому случаю Зета-Джонс поздравила мужа с годовщиной брака, которую в народе называют "бронзовой" свадьбой. На странице в Instargam артистка поделилась романтичным фото из семейного альбома, где изображена с Дугласом.

Судя по всему, фотография была сделана во время отпуска супругов в теплых краях. На снимке Кэтрин позирует в шляпке, купальнике и голубой накидке, в то время как Дуглас изображен с голым торсом. Пара запечатлена во время поцелуя:

"22 года и 1 день! Это в мельчайших деталях... Люблю тебя, дорогой. С годовщиной", — подписала фото Зета-Джонс.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Поклонники также присоединились к поздравлениям и пожелали своим кумирам прожить вместе еще счастливых 20 лет вместе: "вы такие невероятные! Настоящий образец для других", "поздравляю с годовщиной! Желаю хорошо отпраздновать", "пока не верится, что уже 22 года прошло. Будьте счастливы!".

Напомним, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, которые, кстати, празднуют дни рождения в один день – 25 сентября, поженились 18 ноября 2000 года. За это время у супругов родились двое детей — сын Дилан Майкл Дуглас (08 августа 2000) и дочь Кэрис Зета Дуглас (20 апреля 2003).

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