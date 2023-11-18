Кэтрин Зета-Джонс поздравила Майкла Дугласа с 23-летием брака и показала архивные фото с их свадьбы

Сегодня, 18 ноября, голливудские супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас празднуют особую дату.

Прошло ровно 23 года, как актеры состоят в браке. По случаю годовщины брака, которую в народе называют "берилловым", Зета-Джонс посвятила мужу отдельный пост. В нем звезда призналась Дугласу в любви.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Сегодня мы празднуем 23 года супружеской жизни. Милый Майкл, тебя ждет Нобелевская премия мира. Я люблю тебя… от твоей любимой жены, обладательницы Почетной медали с золотой звездой", – написала Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кроме того, супруга Майкла Дугласа поделилась архивными фото с их свадьбы, которая состоялась 18 ноября 2000 года в Нью-Йорке. Также актриса очаровала общими романтическими фотографиями с мужем, сделанными в течение их супружеской жизни длиной в 23 года.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Напомним, что ранее мы писали о том, чего Майклу Дугласу и Кэтрин Зете-Джонс стоило сохранить брак. В личной жизни пары, несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, бушуют настоящие страсти. Их брак объят скандалами, Дуглас даже хотел развестись с женой. Подробнее об истории любви эпатажной пары читайте в нашем материале.

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