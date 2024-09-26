Кэтрин Зета-Джонс рассекретила пикантный подарок Дугласу на 80-летие и восхитила архивным фото

Артистка показала, как они с мужем выглядели 25 лет. В это время пара супружескую жизнь.

В семье голливудских актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа 25 сентября был двойной праздник. Влюбленные праздновали дни рождения.

Супруги традиционно публично поздравили друг друга в фотоблогах. Кэтрин Зета-Джонс поделилась их архивным фото 25-летней давности. Актеры тогда только начинали супружескую жизнь. Кстати, снимок был сделан в Нью-Йорке, когда пара праздновала двойной день рождения.

"С днем ​​рождения Майкла и меня! Это были мы на нашем дне рождения 25 лет назад! Я люблю тебя всем сердцем", — обратилась к мужу актриса.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас 25 лет назад / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс также рассекретила, какой пикантный подарок сделала мужу по случаю 80-летия. Знаменитость пошутила, что за 25 лет супружеской жизни уже не знает, какие презенты делать. Поэтому она показала пикантный снимок, где предстала обнаженной. Зета-Джонс отметила, что это второй вариант подарка, а первый – мяч для гольфа. Кстати, супруги любят проводить время за игрой.

"После более 25 лет совместного дня рождения с мужем у меня закончились идеи подарков! Это второй вариант подарка, мячи для гольфа – первый вариант, конечно", — пошутила знаменитость.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Майкл Дуглас тоже не оставил Кэтрин Зету-Джонс без публичных поздравлений. В фотоблоге актер обратился к жене и пожелал, чтобы ее новый год был полон только приятных мгновений.

"Люблю тебя всем сердцем! Пусть твой новый год будет лучшим!" – обратился к возлюбленной артист.

Отметим, в этом году Кэтрин Зете-Джонс исполнилось 55 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как с годами менялась актриса и секрет ее молодого вида.

Между тем Майклу Дугласу исполнилось 80 лет. Мы также писали, как выглядел актер в молодости и как боролся с тяжелой болезнью.

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