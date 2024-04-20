Кэтрин Зета-Джонс с мужем показали свою заметно подросшую дочь и поздравили ее с 21-летием

Сегодня, 20 апреля, дочь звездных супругов актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа празднует день рождения.

Кэри исполнился 21 год. По этому случаю звездные родители девушки посвятили ей публикации в фотоблоге. В частности, Кэтрин запостила архивные черно-белые фото еще с совсем маленькой дочерью. На картинках актриса нежно держит Кэри на руках.

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"С днем рождения, моя прекрасная дочь Кэри. Ты радость моей жизни. 21 год наблюдаю за тем, как ты расцветаешь и превращаешься в самую прекрасную женщину, какова ты сегодня. Это божий дар, который я никогда не воспринимаю как должное, и ценю каждый день. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя всем сердцем. Мама", - растрогала знаменитость.

В свою очередь, Майкл по случаю 21-летия родного человека опубликовал фото из красной дорожки, сделанное на одном из светских мероприятий. Впереди него в изысканном молочном платье стоит Кэри, а Дуглас восхищенно смотрит на дочь позади, ожидая ее.

Майкл Дуглас с дочерью / Фото: Getty Images

"Счастливого 21-летия, моя дорогая Кэри! Ты приносишь мне и миру такое счастье. Папа", - растрогал звездный отец.

Кстати, в комментариях под публикациями дочь уже ответила обоим родителям и поблагодарила за все, что они для нее делают: "Я люблю тебя, мама. Спасибо тебе за все. Я так горжусь быть твоей дочерью", "Я так тебя люблю, папа! Спасибо за то, что ты лучший папа в мире".

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец из группы "Без Обмежень" также показал заметно подросшую дочь-красавицу Анастасию и восхитил ее поздравлениями.

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