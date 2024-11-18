Кэтрин Зета-Джонс в годовщину брака с Майклом Дугласом показала, какой была их свадьба 24 года назад

Актеры уже 24 года живут в официальном статусе супругов.
Знаменитые актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отмечают особую дату в их семейной жизни.
У влюбленных годовщина свадьбы. Ровно 24 года назад Зета-Джонс и Дуглас стали официально мужем и женой. Поэтому по случаю важной даты актриса посвятила возлюбленному пост в Instagram.
Знаменитость показала, какой 24 года назад была их свадьба. Кэтрин Зета-Джонс выбрала белое довольно сдержанное платье и длинную фату, а Майкл Дуглас — черный костюм, белую рубашку и бабочку. Свадебная локация была украшена белыми живыми цветами и зажженными свечами.
Также актриса адресовала мужу теплые слова. Зета-Джонс поздравила Дугласа с 24-летием их свадьбы.
"24 года назад я сказала: "Да". С годовщиной, дорогой Майкл. Наша любовь, как дырка в одном… Вы должны увидеть это, чтобы поверить. Люблю тебя", — подписала свадебные фото актриса.
Отметим, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились 18 ноября 2000 года после двух лет отношений. Пара воспитывает двух общих детей – 24-летнего Дилана и 21-летнюю Кэрис.
Напомним, недавно украинская ведущая Иванна Онуфрийчук праздновала годовщину свадьбы. Знаменитость также показывала, как в 2021 году выходила замуж.
Читайте также:
- Тина Кароль на редком фото ошеломила, как изменился ее 15-летний сын
- Анджелина Джоли впервые за длительное время показалась на публике с 16-летним сыном – копией Брэда Питта
- Лилия Ребрик показалась с тремя доченьками-красавицами и рассекретила, как с ними проводила время в Киеве