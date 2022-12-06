Кэтрин Зета-Джонс в платье с глубоким декольте засветилась на премьере сериала с 22-летним сыном

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс посетила премьеру ленты "Сокровище нации: на краю истории", где она играет одну из ролей.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, в театре El Capitan. Для торжественного события актриса выбрала бордовое вечернее платье с глубоким декольте.

Кэтрин Зета-Джонс из сыном / Фото: Associated Press

К слову, компанию знаменитости в этот раз составил не ее муж, американский актер Майкл Дуглас, а 22-летний сын. Дилан решил поддержать маму на премьере кинокартины. На торжественное событие 22-летний юноша выбрал коричневый костюм.

Кэтрин Зета-Джонс из сыном / Фото: Associated Press

Отметим, что несмотря на насыщенный рабочий график, Кэтрин сочетает личную жизнь с профессиональной. Актриса пытается уделять больше внимания своей семье, в частности – детям. Недавно знаменитость показала, как провела время с 19-летней дочерью Кэрис. Кэтрин опубликовала фото, на которых видно, как мама с дочерью устраивают вместе досуг.

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