Кэтрин Зета-Джонс вместе с 79-летним Майклом Дугласом встали на лыжи после приключений в Индии

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом порадовалась снегу после отдыха в Индии.

Кэтрин и Майкл прилетели на восточное побережье США, где в этом году выпало аномальное количество снега. Так, они оделись в лыжные костюмы и принялись за зимние развлечения. В частности, влюбленные в объятиях попозировали на лыжах среди заснеженных лесов.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас / Фото: instagram.com/catherinezetajones

К слову, актриса не стала упускать случая и также пофотографировалась наедине на фоне белоснежных безлюдных гор. Смешным оказался головной убор Зеты-Джонс. Для катания на лыжах звезда выбрала шапку, на которой сверкал узор короны.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: instagram.com/catherinezetajones

"Давненько я не видела снега. Восточное побережье дождалось первого снегопада за несколько лет", - написала Кэтрин в фотоблоге.

В свою очередь поклонники засыпали парочку искренними комплиментами.

Ваша любовь пылает

Мне нравится ваша шапка

Вы оба выглядите фантастически!

Новый год Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отпраздновали вместе с детьми в Индии. Семья наслаждалась совместным обедом с видом на Бенгальский залив. А вечером звездные супруги отправились на новогоднее действо, где наделали романтических фото.

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