Кэтрин Зета-Джонс вместе с 79-летним Майклом Дугласом встали на лыжи после приключений в Индии

Супруги продолжают свой романтический отпуск.
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом порадовалась снегу после отдыха в Индии.
Кэтрин и Майкл прилетели на восточное побережье США, где в этом году выпало аномальное количество снега. Так, они оделись в лыжные костюмы и принялись за зимние развлечения. В частности, влюбленные в объятиях попозировали на лыжах среди заснеженных лесов.
К слову, актриса не стала упускать случая и также пофотографировалась наедине на фоне белоснежных безлюдных гор. Смешным оказался головной убор Зеты-Джонс. Для катания на лыжах звезда выбрала шапку, на которой сверкал узор короны.
"Давненько я не видела снега. Восточное побережье дождалось первого снегопада за несколько лет", - написала Кэтрин в фотоблоге.
В свою очередь поклонники засыпали парочку искренними комплиментами.
- Ваша любовь пылает
- Мне нравится ваша шапка
- Вы оба выглядите фантастически!
Новый год Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отпраздновали вместе с детьми в Индии. Семья наслаждалась совместным обедом с видом на Бенгальский залив. А вечером звездные супруги отправились на новогоднее действо, где наделали романтических фото.
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